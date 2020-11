Mehr Schutz vor Gewalt

Frauenministerin Susanne Raab (VP) und Innenminister Karl Nehammer (VP) laden heute zum zweitägigen Gipfel "Gemeinsam gegen Gewalt".

Es ist eine weltweite Initiative: Zwischen 25. November (Tag gegen Gewalt an Frauen) und 10. Dezember (Tag der Menschenrechte) wird auf die Situation von Frauen, die Aggressionen und Unterdrückung ausgesetzt sind, hingewiesen.

Gerade in der Lockdown-Zeit werde von Experten wieder ein Anstieg von häuslicher Gewalt prognostiziert, sagte Raab. Umso wichtiger sei deshalb jetzt der Gipfel. "Jede von Gewalt betroffene oder bedrohte Frau hat in Österreich einen Zufluchtsort", versicherte die Ministerin. "Mit diese Veranstaltung wollen wir ein deutliches Signal gegen Gewalt an Frauen und Kindern setzen", erklärte auch Nehammer.

Bei dem zweitägigen Gipfel, der hauptsächlich virtuell über die Bühne geht, werden Frauenorganisationen, aber auch Polizisten und Experten, die Opferschutz-orientierte Täterarbeit leisten, zu Wort kommen. Zugeschaltet werden auch die EU-Kommissarin für Gleichstellung Helena Dalli und die UN-Sonderberichterstatterin für Gewalt an Frauen Dubravka Simonic. Themen sind zudem die steigende Zahl an Frauenmorden, Zwangsheirat und Genitalverstümmelung.

Am Dienstag wollen Raab und Nehammer Maßnahmen zur Eindämmung der Gewalt gegen Frauen und gegen Kinder präsentieren.