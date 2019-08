"Mehr Mut" in der Forschungspolitik

Gefordert werden ein Gesetz zur Forschungsfinanzierung und eine Exzellenzinitiative. Von der Forschungspolitik wünscht man sich generell "mehr Mut".

Der Allianz gehören die Universitätenkonferenz (uniko), der Wissenschaftsfonds FWF, die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das Institute of Science and Technology (IST) Austria und der Wissenschaftsrat an. In ihren Forderungen stützen sich die Organisationen auf Empfehlungen der OECD, der EU und des Forschungsrats.