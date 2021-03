Mehr Kinder drängen in das Gymnasium

"In den Ballungsräumen wird der Run aufs Gymnasium in allen Bundesländern größer." Auch der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) schließt einen Corona-Effekt nicht aus und verweist auf den Appell von Bildungsminister Heinz Faßmann (VP), bei der Benotung Milde zu zeigen. Er warne schon länger davor, dass sich die Mittelschulen in den Zentralräumen zu ,Restschulen’ entwickeln und in der AHS eine Gesamtschule entstehen könnte.

Voraussetzung für die AHS-Aufnahme ist, dass in Deutsch, Lesen und Mathematik mindestens ein "Gut" im Jahreszeugnis steht. In der Praxis sind die AHS laut Zins in den Landeshauptstädten schon seit Jahren mit einer Flut an Zeugnissen mit lauter "Sehr gut" konfrontiert. Entsprechend groß sei der Druck auf Volksschulen, keine schlechteren Noten zu vergeben.