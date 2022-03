Mit 58.583 Neuinfektionen wurde am Mitwoch ein neuer Höchststand in der Corona-Pandemie gemeldet. Die Lage in den Spitälern spitzt sich zu, aber die Quarantänevorgaben werden gelockert. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Lage. Ist der Höhepunkt der Omikron-Welle erreicht? Nein. Laut den am Mittwoch präsentierten Zahlen des Corona-Prognose-Konsortiums wird kommende Woche mit bis zu 69.000 Neuinfektionen im Sieben-Tage-Schnitt zu rechnen sein. Das schlägt sich zeitverzögert auch