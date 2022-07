Mehr Asylanträge: Karner plant Maßnahmenpaket

Waren es im Vorjahr noch 8651 Anträge, die zwischen Jänner und Mai 2021 gestellt worden waren, ist die Zahl in diesem Jahr auf 21.000 gestiegen. Das teilte gestern Innenminister Gerhard Karner (VP) bei einer Pressekonferenz in Wien mit und kündigte dabei auch an, mit einem Maßnahmenpaket konkret gegen die illegale Migration und Schlepperei vorgehen zu wollen.

Die meisten Migranten seien in den vergangenen fünf Monaten aus der Ukraine nach Österreich gekommen. Dort werben vor allem Schlepper dafür, dass die Grenzen nach Europa offen seien. Doch durch das Marketing der Schlepper würden sich auch vermehrt Personen aus Ländern auf den Weg nach Europa machen, die so gut wie keine Chance auf Asyl haben. Vorwiegend kommen diese beispielsweise aus Tunesien, Pakistan, Indien oder der Türkei. Hier handle es sich laut Karner klar um "Wirtschaftsmigration".

Doch nicht nur die Anzahl der Asylanträge hat sich im Jahr 2022 erhöht. In den vergangenen Monaten wurden auch insgesamt 270 Schlepper in Österreich festgenommen – ein Plus von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Bessere Maßnahmen

Nun will der Innenminister mit einem Maßnahmenpaket die illegale Migration in Österreich verhindern. Dieses soll einerseits den Schutz der EU-Außengrenze betreffen, andererseits auch die Zusammenarbeit mit Ungarn und den Westbalkan-Staaten sowie eine intensivere Kontrolle an den österreichischen Grenzen. "Nur wenn diese Maßnahmen zusammenwirken, können wir im Kampf gegen Schlepperei und illegale Migration bestehen", sagte Karner.

Um den österreichischen Grenzschutz zu verstärken, werden bis August im Burgenland 55 zusätzliche Polizisten aus ganz Österreich die Arbeit an der Grenze unterstützen. Auch die technische Überwachung durch Wärmebildkameras, Drohnen oder auch Herzschlag-Detektoren soll intensiviert werden.

Um die erhöhte Anzahl an Asylverfahren bewältigen zu können, soll nun auch zusätzliches Personal in der Verwaltung zum Einsatz kommen, kündigte das Innenministerium an.