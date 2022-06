Mehr als 66.000 Kinder in Kindergärten und Krabbelstuben

Das geht aus der aktuellen „Kindertagesheimstatistik 2021/22“ hervor, die Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) präsentierte. Die Zahlen werden alljährlich zur gleichen Zeit erhoben, der Vergleich zeige: „Es läst sich klar ableiten, dass die Betreuungsquote in Oberösterreich steigt. Wir haben ein kontinuierliches Plus“ sagt Haberlander. Das „Plateau“, das in den vergangenen beiden Jahren festzustellen war, sei überwunden: „jetzt sehen wir: die Einrichtungen haben wieder stabil geöffnet, das Angebot wird von den Eltern in Anspruch genommen“.

Die Zahlen: mit Stichtag 15. Oktober 2021, zu Beginn des neuen Kindergartenjahres, wurden insgesamt 66.389 Kinder in 1307 Einrichtungen in Oberösterreichbetreut, das bedeutet in Summe ein Plus von 1362 Kindern gegenüber dem Vorjahr. In fast allen Einrichtungen (Kindergärten, Krabbelstuben und Horte) gab es markante Zuwächse. Am prozentuell stärksten in den Krabbelstuben für Kinder unter drei Jahren: 688 Kinder mehr. „In den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der Kinder, die eine Betreuungseinrichtung besuchen, um fast 20 Prozent erhöht“, rechnet Haberlader.

Insbesondere zum Ausbau der Plätze für Unter 3-Jährige bekenne sie sich, gefordert seien aber insbesondere auch die Gemeinden. Die Betreuungsquote bei dieser Altersgruppe liegt bei 19,6 Prozent, inklusive Tagesmütter bei 212 Prozent. Vor zehn Jahren waren es noch 11,9 Prozent.

Die 738 oberösterreichischen Kindergärten haben im Schnitt 8,4 Stunden pro Tag bzw. 41,8 Stunden pro Woche geöffnet: Das sind allerdigs Durchschnittswerte, die regional stark differieren: in Wels, Urfahr-Umgebung und Linz-Land, , den Spitzenreiter-Bezirken, haben 98 Prozent der Kinder die Möglichkeit, im Kindergarten zu bleiben. In Braunau sind es nur 51 Prozent. Im Schnitt werde das Nachmittags-Angebot zu 14 Prozent genutzt.