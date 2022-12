Mauthausen: Heer verlängert Vertrag

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) und die Direktorin des Mauthausen Memorials, Barbara Glück, unterzeichneten das Abkommen am Montag während der jährlich stattfindenden Gedenkveranstaltung in der Grazer Belgier-Kaserne. "Der Kampf um die Menschenrechte hört nie auf. Die Ereignisse der dunklen Zeit des Naziterrors dürfen niemals vergessen werden", sagte Tanner in ihrer Rede. Die Zusammenarbeit mit dem Mauthausen Memorial soll insbesondere bei Grundwehrdienern, Kadersoldaten und -soldatinnen in der Aus- und Weiterbildung ein historisches Bewusstsein schaffen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper