Neos-Gründer Matthias Strolz überraschte im Mai 2018 mit seinem Rücktritt als Parteichef. Nun ist er unter die Buchautoren gegangen. Am Montagabend präsentierte er sein Werk bei Thalia in Linz, davor gab er den OÖNachrichten ein Interview. OÖN: Politik ist wie eine Droge, heißt es. Sind Sie schon clean oder läuft der Entzug noch? Matthias Strolz: Ich werde nie ganz weg davon sein. Es ist ein Virus, den ich in mir trage – die Frage ist, ob er wieder ausbricht. Alles Leben ist politisch.