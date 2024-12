"Feuer am Dach": Mauthausen Komitee fordert Aktionsplan gegen Rechtsextremismus

38 Mal wurde die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Mauthausen im Zeitraum zwischen 2013 und 2023 geschändet. Nicht einer der Vorfälle wurde bis heute von der Polizei aufgeklärt. In einem offenen Brief an die zuständigen Chefverhandler der Koalition, Christian Stocker (VP), Philip Kucher (SP) und Stephanie Krisper (Neos), fordern das Mauthausen-Komitee (MKÖ) und das oberösterreichische Netzwerk gegen Rassismus und Rechtsextremismus eine entschlossenere Bekämpfung von Straftaten mit neonazistischem Hintergrund.

Zentrale Forderung ist die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans gegen Rechtsextremismus. Beschlossen wurde dieser im Nationalrat bereits im Jahr 2021 mit den Stimmen von VP, SP, Grünen und Neos – die FPÖ stimmte dagegen. Das Innenministerium jedoch habe den Beschluss bis zum Ende der Legislaturperiode ignoriert. Im künftigen Regierungsprogramm müsse der Aktionsplan nun "verankert und unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft zügig ausgearbeitet werden".

Währenddessen haben rechtsextreme Straftaten in Österreich im Jahr 2023 im Jahresvergleich um rund 30 Prozent zugenommen. Insgesamt 1208 Vorfälle von NS-Wiederbetätigung, Holocaustleugnung oder Verhetzung haben sich im Vorjahr zugetragen. Laut dem Vorsitzenden des MKÖ, Willy Mernyi, sei "Feuer am Dach", die künftige Regierung aufgefordert, "im Sinne des klaren antifaschistischen Auftrags unserer Verfassung darauf zu reagieren."

Willi Mernyi - Mauthausen Komitee Österreich Bild: VOLKER WEIHBOLD

Dazu müsse man den Aktionsplan mit der bestehenden Nationalen Strategie gegen Antisemitismus und der Deradikalisierungsarbeit abzustimmen. Im Bundesländervergleich belegt Oberösterreich bei rechtsradikalen Straftaten laut dem MKÖ stets einen der Spitzenplätze.

Im Vorjahr wurden laut dem Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung 242 rechtsextreme Tathandlungen im Bundesland registriert – und damit mehr als alle anderen verfassungsfeindlichen Strömungen, darunter Islamismus oder Linksextremismus, zusammen (143).

Ähnlich dürfte das auch heuer aussehen: Bis Ende Oktober waren 168 Straftaten mit rechtsextremer Gesinnung gezählt worden. Die grüne Landtagsabgeordnete Anne-Sophie Bauer fordert daher einen eigenen Aktionsplan für Oberösterreich, den die Grünen im kommenden Jahr auch im Landtag fordern werden.

Anne-Sophie Bauer - Grüne Bild: Grüne OÖ

Ein von den Grünen und der SPÖ gefordertes Maßnahmenpaket sei Ende November von der schwarz-blauen Koalition abgelehnt worden.

