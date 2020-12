Massentests mit Anlaufschwierigkeiten: Erste Hinweise auf wenige "Positive"

Nur im "Ländle", wo man bei der Organisation der Antigentests und deren Auswertung auf ein eigenes System gesetzt hat, funktionierte die Abwicklung reibungslos. Bis Mittag meldeten die Behörden bereits 26.088 absolvierte Tests (bei 84.800 Anmeldungen), 106 (0,4 Prozent) davon waren positiv, was, wie bundesweit geregelt, die behördliche Absonderung und einen weiteren PCR-Test binnen 24 Stunden auslöst.

Seltsame Blüten

Andernorts trieb die Pannenserie jener Länder, die sich auf das vom Gesundheitsministerium zur Verfügung gestellte IT-System gestützt haben, mitunter seltsame Blüten. Schon zum Start der Anmeldephase musste die vom Ministerium beauftragte A1-Tochter World Direct einräumen, dass die Daten von 800 Personen fälschlicherweise an Dritte weitergeleitet worden seien.

Salzburg und Linz, wo die Lehrer-Tests heute starten, waren mit dem Problem konfrontiert, dass das System bereits Termine für Freitag vergeben hatte. Was mit Improvisation gelöst wurde: Weil das Bundesheer bereits startklar war, wurden die Tests kurzerhand vorzeitig durchgeführt.

In Wien hat in der Stadthalle, einer von drei Teststationen, ein Systemausfall wegen Überlastung die Soldaten zur manuellen Datenerfassung gezwungen. Man habe sich für Notfälle mit entsprechenden Formularen gerüstet. Die Daten würden später elektronisch übertragen, weshalb es für die zu testenden Personen "keine Auswirkungen hat", sagte der Wiener Militärkommandant Kurt Wagner.

Video: Am ersten Tag bleibe die Auslastung der Massentests in Tirol, Vorarlberg und Wien vor allem in der Bundeshauptstadt hinter den Erwartungen zurück. Grund dafür seien Pannen im IT-System des Bundes, heißt es.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

In den Tiroler Teststationen, wo wie in Wien am Freitagvormittag großer Andrang gemeldet wurde, gab es ein spezifisches Problem: Negativ getestete Personen erhielten vorerst nur verspätet oder gar keine Benachrichtigung. Wie in Vorarlberg zeichnete sich auch in Innsbruck eine geringe Rate an positiv Getesteten ab. Von bis Freitagmittag 6000 Personen wurde bei 24 das Virus nachgewiesen. Ein Wert von 0,4 Prozent. In Wien gab es am ersten Tag der Massentests bei 24.000 Menschen 112 positive Fälle (rund 0,5 Prozent).

In Niederösterreich, wo erst am nächsten Wochenende getestet wird, geht man wegen "massiver Anmelde-Probleme" den Vorarlberger Weg und setzt auf ein eigenes System. Kaum Klagen kamen immerhin aus dem Süden. "Die IT funktioniert im Großen und Ganzen", meldete Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SP). Auch die Steiermark will am Bundestool festhalten, wie Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (VP) bestätigte.

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) sprach von einem erfolgreichen Start, den die IT-Probleme "nicht beeinträchtigt" hätten.

Aus der Opposition kam dennoch Häme: Die Regierung laufe Gefahr, "auch die Massentests zu vergeigen", sagte SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. FP-Chef Norbert Hofer machte Kanzler Sebastian Kurz (VP) mit seinem "Alleingang" bei den Massentests für die Pannen verantwortlich. Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker warf der Regierung "Totalversagen" wegen der überstürzten Massentests vor.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen