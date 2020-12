Massentests: Am ersten Tag 20 Prozent der Polizeimitarbeiter getestet

7.654 von insgesamt 39.154 Mitarbeitern des Innenministeriums schritten am Montag zum Test. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach in einer Stellungnahme gegenüber der APA von einer "großartigen Beteiligung am ersten Tag".

Die Mitarbeiter haben im ersten Durchgang noch bis 10. Dezember die Möglichkeit, sich freiwillig auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen zu lassen. Dazu wurden vom Innenministerium in Kooperation mit dem Roten Kreuz österreichweit mehr als 100 Teststraßen aufgestellt. In einem zweiten Schritt - das Ministerium spricht von einer "Doppelteststrategie" - besteht für die Mitarbeiter vom 14. bis 17. Dezember die Möglichkeit, einen zweiten Test zu absolvieren, um die Ergebnissicherheit zu steigern. Insgesamt wurden 86.000 Antigen-Tests angeschafft, die in zwei Tranchen (38.000, 48.000) an die Bedarfsträger verteilt werden. Ist ein Antigen-Schnelltest positiv, wird an Ort und Stelle umgehend ein PCR-Test durchgeführt.

"Dass sich bereits am ersten Tag circa 20 Prozent aller Bediensteten freiwillig testen ließen, freut mich wirklich sehr. Das zeigt, dass die Polizistinnen und Polizisten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung mit gutem Beispiel vorangehen und stets für mehr Sicherheit sorgen", so der Ressortchef. Auch zeigte er sich vom Ablauf beeindruckt: "Das Organisationsteam im Innenministerium und in den Landespolizeidirektionen arbeitet herausragend mit dem Österreichischen Roten Kreuz zusammen, um die Organisation von mehr als 100 Teststraßen zu stemmen", sagte Nehammer, der sich bereits am Montag - wie auch Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl sowie dessen beiden Stellvertreter - testen ließ.

Bisher habe es bei den Tests nur eine geringe Zahl an positiven Ergebnissen gegeben. Eine endgültige Bilanz wird erst am Ende der Test-Phase bekannt gegeben, damit auch alle PCR-Ergebnisse eingepreist sind.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.