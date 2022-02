Maskierte schlugen Fenster der ATIB-Zentrale ein

Es dürfte sich um zwei Täter handeln. Neben den zehn eingeschlagenen Fenstern wurden mehr als fünf weitere Scheiben beschädigt. "Die Übergriffe nehmen besorgniserregende Ausmaße an. Solche Anschläge sind Gift für unser Zusammenleben und den Frieden in unserem Land", kritisierte Vorsitzender Fatih Yilmaz. Auch Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) verurteilte die Tat "aufs Schärfste".

Einer der Täter filmte, als der andere - laut ATIB mit einem Notfallhammer - die Scheiben einschlug. Auch habe einer das "Freiheitszeichen", das vor allem von Terrorsympathisanten verwendet werde, in die Kamera gemacht. Laut Polizei wird derzeit gegen unbekannte Täter ermittelt.

"In Österreich ist kein Platz für jedwede Form von Muslimfeindlichkeit, Terrorismus und Rassismus. Jeder Angriff auf Moscheen, die die Ausübung der Religion ermöglichen, muss mit aller Härte verfolgt und bestraft werden", sagte Yilmaz in einer Aussendung. Man müsse gesellschaftlich mit engerer Kooperation und Geschlossenheit reagieren und dürfe sich von Terrorsympathisanten und Rechtsradikalen nicht spalten lassen. Der Verein fordert ein "glaubwürdiges Umdenken bei den Sicherheitsbehörden" sowie mehr Schutzmaßnahmen an Moscheen.

Die Randale und Sachbeschädigung rund um eine Moschee in Wien "ist aufs Schärfste zu verurteilen", stellte Integrationsministerin Raab fest. Die Freiheit der Religionsausübung sei "ein hohes Gut unserer Demokratie und Orte der Religionsausübung dürfen keine Zielscheibe von Hass sein". betonte sie in einem schriftlichen Statement.