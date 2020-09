Maskenpflicht: Seit null Uhr gelten strengere Regeln

Maskenpflicht: In allen Kundenbereichen in geschlossenen Räumen muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden – im Handel, Dienstleistungsbereich und Parteienverkehr. Außerdem gilt die Maskenpflicht für die Mitarbeiter in der Gastronomie und in den Schulen außer im Klassenzimmer. So wie bisher muss die Maske auch in Lebensmittelgeschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis, Apotheken, Pflegeheimen und Krankenanstalten, Tankstellen, Bank- und Postfilialen getragen werden. Notwendig ist die Maske auch bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (außer am Platz).

Bewirtung: Konsumation in der Gastronomie ist in geschlossenen Räumen nur noch am Sitzplatz möglich.

Veranstaltungen: Es gibt auch wieder deutliche Einschränkungen bei der maximalen Besucherzahl bei Veranstaltungen. Ab Montag sind in geschlossenen Räumen 1500 Besucher erlaubt, im Freien 3000 – wenn es zugewiesene Plätze gibt. Ohne fixe Plätze sind es 50 bzw. 100 Gäste. Bis Sonntag galt noch die bisherige Regelung mit 5000 bzw. 10.000 Besuchern bei zugewiesenen Plätzen sowie 200 Gästen ohne fixe Plätze. Von diesen Restriktionen sind besonders die Bereiche Sport und Kultur betroffen.

