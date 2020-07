Rückkehr zur Maskenpflicht in ganz Österreich? Beratungen verzögern sich

Fix dürfte sein, dass die Maskenpflicht in gewissen Bereichen des öffentlichen Lebens wieder eingeführt wird. Über Details wollte Kurz am Sonntag mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und den zuständigen Ministern sprechen. Ob sich dies noch ausgehen wird, war am Nachmittag aber offen, denn Kurz befand sich immer noch in Brüssel beim EU-Gipfel. Auch eine zuletzt für den Abend in Aussicht gestellte Videokonferenz von Kurz mit seinen Regierungskollegen stand auf der Kippe.

In Brüssel wurde der bis dato ergebnislose Gipfel zum 1,8 Billionen Euro schweren Finanzpaket am gestrigen Samstag auf Sonntag vertagt. Ursprünglich war der Beginn des Treffens für Mittag avisiert. Nun wurde bekannt, dass die große Gipfelrunde mit allen 27 Staats- und Regierungschefs demnach erst frühestens 16.00 wieder zusammenkommen soll.

"Ampelsystem zügig umsetzen"

Kurz kündigte jedenfalls im Interview mit der Tageszeitung "Österreich" an: "Wir werden darüber beraten, in welchen Bereichen wir die Maskenpflicht wieder einführen. Das ist mir aber noch zu wenig. Das Ampelsystem, an dem das Gesundheitsministerium bereits arbeitet, muss nun zügig zur Umsetzung kommen, damit in ganz Österreich kein Fleckerlteppich an unterschiedlichen Maßnahmen entsteht, sondern die Länder einheitlich in den Bezirken vorgehen können."

Video: In der "ZiB2" hatte Kurz am Freitagabend gesagt, die Maskenpflicht sei "definitiv eine Möglichkeit, etwas das notwendig werden kann"

Auch Vizekanzler Kogler äußerte sich kürzlich zum Thema. "Für eine bundesweite allgemeine Maskenpflicht muss noch einiges passieren. Die Debatte zur Maskenpflicht in den Supermärkten ist davon aber zu unterscheiden." Diese Frage sei deshalb eine andere, "weil jeder dorthin muss. Ob ich in ein Fußballstadion gehe oder nicht, kann ich mir hingegen selbst aussuchen." Für Kogler ist eine Maskenpflicht im Supermarkt überlegenswert, wie er kürzlich sagte.

"Zweite Welle mit aller Kraft vermeiden"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) unterstrich am Wochenende: "Wir wollen eine zweite Welle mit aller Kraft vermeiden, denn die wäre gesundheitlich verheerend und hätte gravierend negative Folgen auf die Wirtschaftsentwicklung und die soziale Lage", sagte er weiters. Und: "Ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen, falls wir - Politik, Behörden und jeder einzelne - weiterhin konsequent handeln. Manche Bundesländer müssen bei den Testungen schneller werden und auch das Risikobewusstsein muss bei einem Teil der Bevölkerung wieder steigen."

Was eine etwaige Wiedereinführung der Maskenpflicht anbelangt, so erwähnte Anschober zuletzt, dass diese auch "kurzfristig" wieder Thema sein könnte. Innerhalb von 24 Stunden würde diese bei Notwendigkeit wieder gelten, "manche könnten überrascht sein, wie schnell das gehen könnte".

Bundesweit muss der Mund-Nasen-Schutz derzeit in den Öffis, in Arztpraxen und Krankenhäusern, in Apotheken, bei Dienstleistungen ohne Mindestabstand, sowie in bestimmten Bereichen von Indoor-Veranstaltungen angelegt werden. Zudem sind regionale Regelungen in Oberösterreich, in Salzburg und in Kärnten in Kraft.

