Maskenpflicht ab Stufe Gelb an den Schulen vorgesehen

Für die Schulen hat Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) schon vor Längerem einen Plan vorgelegt, was bei steigendem Infektionsrisiko und wechselnder Ampelfarbe in den Schulbezirken zu tun ist. Faßmanns Hoffnung ist ein weitgehender Normalbetrieb, der allerdings nur bei grüner Ampelphase auch wirklich stattfinden soll. Dann greifen nur die üblichen Hygienemaßnahmen: Abstand, Hände waschen, regelmäßiges Lüften alle 20 Minuten. Ein Vermischen der Klassen soll nach Möglichkeit vermieden werden. Unter Grün sollen auch Schulveranstaltungen stattfinden können.

Springt die Ampel auf Gelb, kommt die Maskenpflicht an Schulen – Ausnahme ist am eigenen Sitzplatz, eine Maskenpflicht im Unterricht hat Faßmann ausgeschlossen. Einschränkungen gibt es dann im Musikunterricht, wo nur noch im Freien gesungen werden soll – oder in der Klasse mit Mund-Nasen-Schutz. Geturnt werden darf dann ebenfalls nur draußen, Kontaktsportarten sind gestrichen.

Distance Learning ab Orange

Bei Orange beginnt der Heimunterricht, zumindest für Schüler ab der Sekundarstufe II. Möglich sind aber auch ein Schicht-Präsenzbetrieb und verschärfte Auflagen, darüber sollen Schulen selbst bestimmen können. Lehrerkonferenzen sollen nur noch virtuell stattfinden, gesungen wird nur noch im Freien, Schulveranstaltungen sind dann die Ausnahme.

Springt die Ampel in einem Bezirk auf Rot, dann ist Distance Learning an allen betroffenen Schulen angesagt und nur noch ein Notbetrieb vor Ort vorgesehen.