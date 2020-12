Maske und Quarantäne: Vorerst keine Lockerungen für Geimpfte geplant

Vier Tage nach dem symbolischen Impfstart muss sich das Gesundheitsministerium gegen Vorwürfe, die bereits gelieferten Dosen würden bis zum geplanten großflächigen Impfstart am 12. Jänner zurückgehalten, wehren.

Mit Stand gestern seien österreichweit 6000 Personen mit dem Biontech/Pfizer-Vakzin geimpft worden, hieß es aus dem Büro von Rudi Anschober (Grüne) – 950 in Oberösterreich.

Geliefert worden waren am Sonntag 9750 Dosen. Noch diese Woche wird in Wien eine weitere Großlieferung erwartet: 53.000 Dosen. Im Jänner folgen wöchentlich jeweils 63.000 Dosen. Berichte über eine Impfpause wies man in Anschobers Büro zurück: In 50 Pflege-, Altenheimen und Gesundheitseinrichtungen werde fortlaufend geimpft. Seit gestern ist der Stand der verabreichten Impfungen auf der Ministeriumswebsite abrufbar.

Ab 5. Jänner können Alten- und Pflegeheime sowie Covid-Stationen an Spitälern notwendige Impfdosen über die Bundesbeschaffungsagentur bestellen – damit zum 12. Jänner eben die großflächige Impfung in der höchsten Risikogruppe beginnen kann.

Weiter viele Todesfälle

Schaut man auf die Entwicklung der Corona-Zahlen, ist Eile geboten: Nicht nur gab es von Dienstag auf Mittwoch wieder einen deutlichen Anstieg bei den Neuinfektionen auf mehr als 2500. Auch die Zahl der Todesfälle in Österreich bleibt hoch (90).

Eine ähnliche Diskussion über das Impftempo ist auch in Deutschland, wo erstmals binnen 24 Stunden mehr als 1000 Corona-Tote zu beklagen waren, entbrannt. Zum Vergleich: Dort wurden bis gestern schon 78.000 Menschen geimpft. In Israel und Großbritannien sind bereits mehrere hunderttausend Einwohner geimpft

Für Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) ist die gestrige Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca in Großbritannien (Details ebenfalls Seite 7) ein großer Hoffnungsschimmer. "Ich hoffe nun auf eine rasche Zulassung in der EU unter Einhaltung aller wissenschaftlichen Standards", sagte er. Österreich würde bei Zulassung aus dem vorfixierten Kontingent der EU rund sechs bis acht Millionen Dosen bekommen.

Im Gesundheitsministerium dämpfte die neue Chief Medical Officer, Katharina Reich, allerdings die Erwartungen: In einem Interview mit der "Presse" sieht sie "mit Sorge", dass die Zulassung von AstraZeneca in der EU auf sich warten lässt. Österreich konzentriere sich auf verfügbare Impfstoffe. Mit Moderna könnte im Jänner ein weiterer Impfstoff zugelassen werden, der in der Lagerung einfacher ist als jener von Biontech/Pfizer.

Die vom Kanzler angekündigte Rückkehr zur Normalität wird es aus derzeitiger Sicht allerdings auch für vollständig Geimpfte – je nach Impfstoff ist die zweite Dosis nach 21 oder 28 Tagen fällig, rund zwei Wochen später greift der Schutz – vorerst nicht geben: Bis geklärt ist, ob die Impfung auch verhindert, dass man das Virus weitergibt, soll es auch für Geimpfte keine Ausnahme bei den Schutzmaßnahmen geben, heißt es im Gesundheitsministerium: Also Maske, wo vorgeschrieben, und auch Quarantänepflicht als K1-Kontaktperson. Studien zur Klärung der Infektiosität Geimpfter laufen.

Tests und ihre Tücken:

Nächste Woche will die Regierung ihre Pläne für das Freitesten aus dem Lockdown ab 18. Jänner präzisieren. Der frühere Verfassungsrichter Rudolf Müller hält es für verfassungswidrig, sich auf Antigen-Schnelltests zu stützen. Diese Tests würden laut Attest nur für 24 Stunden gelten. Damit einen um eine Woche kürzeren Lockdown zu ermöglichen, hält Müller für rechtlich unmöglich.

will die Regierung ihre Pläne für das Freitesten aus dem Lockdown ab 18. Jänner präzisieren. Der frühere Verfassungsrichter Rudolf Müller hält es für verfassungswidrig, sich auf Antigen-Schnelltests zu stützen. Diese Tests würden laut Attest nur für 24 Stunden gelten. Damit einen um eine Woche kürzeren Lockdown zu ermöglichen, hält Müller für rechtlich unmöglich. Nach dem Massentest im Jänner sollen künftig solche Tests in Bezirken mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 150 verpflichtend werden: Das berichtete Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) nach einer Videokonferenz mit der Regierung. Der grüne Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi hält nichts mehr von Massentests: Nach jenem im Jänner müsse Schluss sein, fordert er.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at