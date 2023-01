Mandatskauf wird strafbar, aber nur nach tatsächlicher Wahl

Man habe eben auf "sehr viele unterschiedliche Lebensrealitäten" Rücksicht nehmen müssen: So begründete Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (VP) gestern, warum es bis zur Vorlage eines schärferen Antikorruptionsgesetzes so lange gedauert hat. Etwa die Lebensrealitäten von Bürgermeister-Anwärtern oder Kandidaten im Vorzugsstimmenwahlkampf – nunmehr müsse keiner von diesen fürchten, "mit einem Fuß im Kriminal zu stehen", so Edtstadler. Das Sammeln von Spenden für einen