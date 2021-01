Mandat für Feichtinger, SP-Konflikt dauert an

Heute wird Markus Vogl (SP) Vizebürgermeister von Steyr. Aus dem Nationalrat scheidet er aus, ihm folgt Altmünsters Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger. Sie nahm das Mandat, wie berichtet, an, obwohl es laut Vorstandsbeschluss der Landes-SP im Bezirk Steyr (Andreas Brich) bleiben sollte. Rechtlich steht es Feichtinger als Nächste auf der Liste zu. SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer ist sauer, sie sagt dazu nichts mehr. Vogl spricht von "großer Enttäuschung". Den angekündigten Antrag auf Parteiausschluss Feichtingers stelle die SP Steyr in den nächsten zwei Wochen. Dem Vernehmen nach ist die Parteispitze auch damit nicht glücklich, es solle lieber Ruhe einkehren. Frauenchefin Renate Heitz ist ebenso gegen den Ausschluss. In der Sache sieht sie einen "Wahlkreiskonflikt", keinen Konflikt Mann/Frau wie 2014 (Sonja Ablinger/Walter Schopf). Ex-ÖGB-Vizepräsidentin Irmgard Schmidleithner droht ihren Parteiaustritt nach mehr als 50 Jahren an, wenn zum Nachteil Feichtingers "mit zweierlei Maß gemessen" werde.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at