"Manche werden aggressiv": Anschober steht unter Personenschutz

"Manche beginnen zu resignieren, manche werden ungeduldig, manche werden aggressiv", sagte Anschober am Dienstag in einer Pressekonferenz. Die "sprachliche Aggressivität einer ganz kleinen Minderheit" habe dazu geführt, dass der Gesundheitsminister seit einigen Monaten Personenschutz hat. Experten warnten indes vor einer zunehmenden Radikalisierung durch Verschwörungsmythen.

Video: Ab Minute 9 spricht Anschober über die "erschöpfte Gesellschaft"

"Spaltung der Gesellschaft brauchen wir am wenigsten"

Anschober rief einmal mehr zum Zusammenhalt in der Coronakrise auf. "Jeder ist Teil einer gemeinsamen Kraftanstrengung", sagte der Minister am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Um den vielen Falschinformationen und einer Spaltung der Gesellschaft entgegenzutreten, müsse Aufklärung durch die Wissenschaft ins Zentrum gerückt werden. "Fakten schaffen Vertrauen", so Anschober.

Die Gefahr von Corona-Verschwörungsmythen unterstrich Andre Wolf von "mimikama - Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch". Zwar sei die Verbreitung von Fake News derzeit "ganz leicht abgeflacht", da es viele "leid sind, über das Thema zu sprechen", dies könnte sich aber schnell wieder ändern. Wolf unterstrich, dass es natürlich auch "berechtigte Ängste" gebe, gleichzeitig warnte der Experte aber auch von einer zunehmenden Radikalisierung durch Verschwörungsmythen und Falschmeldungen. Ein Weg, um Fake News besser entgegentreten zu können, wäre eine Verbesserung der Medienkompetenz.

Daniela Ingruber, Demokratieforscherin beim Austrian Democracy Lab an der Donau-Uni Krems, warnte ebenfalls vor einer zunehmenden Radikalisierung. Bei ihrer jüngsten Untersuchung zeigte sich, dass die Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft bei den Österreichern stark von unter 70 Prozent auf 78 Prozent gestiegen ist. 90 Prozent sahen die Demokratie aber noch als beste Staatsform.