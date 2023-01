ADX-Manager zum Gasprojekt in Molln: „Wir haben noch gar keinen Antrag gestellt“

Am Freitag versuchten Vorstand Paul Fink und der Leiter des Österreich-Ablegers, Alan Reingruber, ein gebürtiger Oberösterreicher, in einer Pressekonferenz in Wien die Gemüter zu beruhigen. ADX habe seit 2021 von der Republik Österreich die exklusiven Rechte zur „Aufsuchung von Erdgas“ erhalten. Es gehe um bundesweit 1020 Quadratkilometer. ADX sei demnach sogar verpflichtet, nach Vorkommen zu suchen. Weshalb es etwa bereits in Anshof eine Erdöl- und Gastestförderung gebe. Besonders