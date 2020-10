MAN-Kahlschlag: Kurz kommt morgen nach Linz

"Wir führen einen Dreikampf", sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) angesichts der aktuellen Entwicklungen. Man kämpfe um jeden Covid-Patienten, jeden Betrieb und jeden Arbeitsplatz. "Arbeit" werde das zentrale politische Thema im nächsten halben Jahr. Kurz wolle in den kommenden Tagen und Wochen eine Reihe von Gesprächen mit Landeshauptleuten, Ökonomen, Experten und Sozialpartnern führen, heißt es aus dem Kanzleramt.

Den Auftakt macht morgen, Dienstag, ein Treffen des Kanzlers mit Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) in Linz. Dabei werde man die "bereits laufenden Beratungen zwischen der Bundesregierung und Landesregierung über die Rettung der MAN-Arbeitsplätze vertiefen".

Wie berichtet, will der deutsche Lkw-Hersteller den Standort in Steyr mit 2300 Mitarbeitern bis 2023 schließen. Die Beschäftigungs- und Standortsicherungsverträge, die bis 2030 laufen sollten, wurden gekündigt. Es gab Kritik von Belegschaftsvertretern, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlten. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) teilte vorige Woche mit, an einem Österreich-Konsortium für den Standort zu arbeiten.

"Überall, wo Betriebsschließungen drohen und Abwanderungen ins Ausland angedacht sind, werden wir mit aller Kraft um jeden Arbeitsplatz kämpfen", sagt Kurz. Österreich brauche jetzt einen noch nie da gewesenen Schulterschluss zwischen Politik, Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Neben der Gesundheits- solle eine anhaltende Wirtschafts- und Arbeitskrise mit allen Mitteln verhindert werden, so der Kanzler: "Wir werden die bestehenden Hilfsprogramme verlängern und mit der Arbeitsstiftung sowie der Kurzarbeit gezielte Instrumente einsetzen."

Die weltweite Wirtschaftskrise lässt wichtige Märkte für Österreich als exportorientiertes Land wegbrechen. Stark betroffen ist auch der Tourismus. Steigende Corona-Ansteckungszahlen führen zu Reisewarnungen und einer geringeren Konsumneigung.

Berichterstattung und Grafik zu den aktuellen Corona-Zahlen finden Sie auf Seite 27

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.