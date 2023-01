Magnus Brunner nach seinem Unfall: "Es hätte schlimmer enden können"

Wie geht es Ihnen nach dem Unfall? Ich bin mit einem dunkelblauen Auge davongekommen. Es hätte viel schlimmer enden können. Die nächsten Tage arbeite ich auf Anraten der Ärzte im Homeoffice in Bregenz. Von hier aus nehme ich auch meinen wöchentlich erscheinenden Podcast, den "Finance Friday", auf. Ab Montag nehme ich wieder persönliche Termine in Wien wahr. Welche Verletzungen haben Sie davongetragen? Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Die Ärztinnen und Ärzte sowie das Team im AKH haben mich