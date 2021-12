OÖN: Herr Minister, wie kommt man zum Vornamen Magnus? Magnus Brunner: Es gibt den Heiligen Magnus, der im Allgäu und in der Ostschweiz tätig war. Meine Eltern waren von ihm begeistert - und nach ihm bin ich benannt. Sie sollten also ein frommer Mann werden? Ich glaube nicht, dass das der Hintergrund war. Wie viel Zeit hatten Sie, um sich für das Amt des Finanzministers zu entscheiden? Karl Nehammer hat mich angerufen und ich hatte zumindest so viel Zeit, das mit meiner Frau zu besprechen.