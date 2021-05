Der Parteiobmann versucht, "business as usual" zu machen. Gestern verschickte Norbert Hofer eine lange Pressemeldung, in der er im Stil eines glühenden Oppositionspolitikers warnte: "Schwarz-grüne Steuererhöhungsphantasien vernichten Existenzen und Arbeitsplätze." Hofers folgende Forderung erinnert an Jörg Haider, der auch gern fremdes Geld ausgab: Ein "Österreich-Tausender" für jeden sollte die Wirtschaft ankurbeln. Intern werden derart bemühte Aktivitäten kaum mehr zur Kenntnis genommen. Die