FP-Chef Kickl (l.) bei seiner Rede am Urfahraner Markt am 1. Mai.

FP-Chef Herbert Kickl macht keinen Hehl daraus, was er vorhat, sollte er Bundeskanzler werden. "Machen wir’s dem Orban nach", rief er seinen Anhängern am 1. Mai in Linz zu, "bauen wir die Festung Österreich." Auf "Firlefanz und Klimbim wie die Genderei und den Kult um die Regenbogenfahne" wolle die FPÖ verzichten.