Lugers Corona-Bilanz als Kritik am Bund

"Nach starkem Beginn im März 2020 wurde es kontinuierlich schlechter." Er verweist etwa auf die Versäumnisse im Sommer 2020, die zu den Problemen im Herbst und Winter geführt hätten. Auch die Massentests hätten nur dank Ländern, Gemeindebund und Kommunen funktioniert. In den Ministerien seien der Mangel an Management und digitaler Kompetenz zu sehen gewesen. Als Lehren zieht er auch, dass Produktionen nicht in Billiglohnländer ausgelagert werden sollten, die Sozialpartner feierten ein "Comeback". Den wirtschaftlichen Schaden für Linz beziffert er mit 125 Millionen Euro an entgangenen Einnahmen.