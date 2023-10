Ludwig zieht sich aus den SP-Gremien zurück

Die Vorbereitungen für den SP-Parteitag am 11. und 12. November in Graz laufen. Am 23. Oktober kommen in Wien SP-Präsidium und Vorstand zusammen, um das Prozedere zu besprechen.

Auf dem regulären SP-Parteitag werden die Gremien ebenso wie die SP-Wahlkommission neu gewählt. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig gab am Montag bekannt, dass er nicht mehr für die Gremien kandidieren werde. Wien sei mit der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures und SP-Finanzreferent Christoph Matznetter im Präsidium prominent vertreten, hieß es. Für den Vorstand soll der Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky neu nominiert werden.

Der Schritt ist insofern bemerkenswert, als Ludwig damit dasselbe tut, was er Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) angekreidet hatte. Auch Doskozil war auf eigenen Wunsch den SP-Gremien ferngeblieben. Seine Kritik äußerte er hingegen medial von außen. Die Wiener SP-Landesgeschäftsführerin Barbara Novak relativierte am Montag: Doskozil sei in direkter Konfrontation zur Bundespartei und deren Vorsitzender gestanden. Bei Ludwig sei dies nicht der Fall.

Intern soll Ludwig jedenfalls seinen Rückzug damit erklärt haben, dass die zahlreichen Krisensitzungen im Frühjahr an ihm gezerrt haben. Er wolle sich lieber auf die Wien-Wahl 2025 vorbereiten.

SP-Chef Andreas Babler blieb nichts anderes übrig, als Ludwigs "persönliche Entscheidung" zu respektieren. Kritik übte hingegen der Tiroler SP-Chef Georg Dornauer: Die innerparteilich legitimierten Führungsspitzen der Landesorganisationen sollten auch ihrer Verpflichtung gegenüber der Bundespartei nachkommen.

Der Disput rund um ein neues SP-Statut habe mit Ludwigs Entscheidung nichts zu tun, wird versichert. Die Wiener SP hält wenig von Bablers Wunsch, den Parteivorsitz per Mitgliederentscheid zu klären. Eine solche Reform könnte auf dem Parteitag zur Abstimmung gebracht werden.

Autorin Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik Annette Gantner

