Ludwig verschärft Wiener Weg und fordert Regierung auf, ihm zu folgen

Schon bisher galten mit Maskenpflicht im Handel und 2G in der Gastronomie und Nachtgastro strengere Regeln in Wien. Nach einer Runde mit Experten gab Bürgermeister Michael Ludwig (SP) bekannt, dass mit Anfang nächster Woche weitere Maßnahmen in Kraft treten. "Die Situation in den Spitälern ist ernst, und es ist für mich völlig unverständlich, dass es Verantwortliche gibt, die etwas anderes sagen", so Ludwig. Daher gibt es zukünftig in Wien wieder eine Beschränkung der Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen samt 2G-plus-Regel (geimpft oder genesen und negativer Test) für Besucher.

"Belastung hoch wie nie"

Durch die hohen Belagszahlen in den Spitälern bei gleichzeitig vielen Personalausfällen sei "die Pro-Kopf-Belastung für das Krankenhauspersonal so hoch wie noch nie".

Da dies nicht nur für die Wiener Spitäler gelte, sei die Bundesregierung gefordert, rasch zu handeln, appellierte Ludwig. Zumindest die Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht sei dringend notwendig. Mit Kritik und Seitenhieben sparte der Wiener Bürgermeister bei seiner Pressekonferenz nicht. Er sei immer gut beraten gewesen, auf Experten zu hören, sagte er etwa. Ein Hinweis darauf, dass immer mehr Experten kritisieren, dass die Öffnungen zu früh gekommen seien. So erklärte etwa Epidemiologin und Gecko-Mitglied Eva Schernhammer, die Gecko-Experten hätten "eindringlich" geraten, erst Lockerungsschritte zu setzen, wenn ein deutlicher Abwärtstrend sichtbar sei. Sie sprach sich für eine Wiedereinführung der Maskenpflicht aus.

Michael Ludwig, SP-Bürgermeister Wien Bild: APA/HANS PUNZ

Die Forderung von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), die Quarantäne auch für Infizierte ohne Symptome aufzuheben, nannte Ludwig "schwer vorstellbar, die Infektion kann man ja trotzdem weitergeben." Dieser und andere Vorschläge zeigten eines: "Dass manche in der Politik glauben, dass man die Pandemie nicht mehr anders in den Griff bekommt, als sie durchrauschen zu lassen."

Ähnlich kritisch äußerte er sich Richtung Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Dieser müsse erkennen, dass man sich zu Entscheidungen durchringen muss, auch gegen Widerstände: "Wenn man eine politische Führungsfunktion übernimmt, muss man auch führen. Das gilt besonders in einer Pandemie." Zur Änderung der Teststrategie samt Reduktion gebe es noch "sehr viele offene Fragen".

In Oberösterreich verweist man auf die geltenden Besucherregeln in den Spitälern. Wie auch vom Gesundheitsministerium (siehe Kasten) kommen von Stelzer auf OÖN-Anfrage erste Signale Richtung Wiedereinführung schärferer Maßnahmen. Ob dies tatsächlich wirksam sei, solle mit Experten analysiert werden, so der Landeshauptmann. Neue Maßnahmen sollten "jedenfalls bundesweit" gelten. "Die bisherigen Prognoserechnungen haben die Infektionszahlen stark unterschätzt", betonte Stelzer.

Rot, röter, dunkelrot

Ganz Österreich bleibt Corona-Höchstrisikozone. Die zuständige Kommission hat am Donnerstag die Ampel für alle Bundesländer wieder auf Rot gestellt. Sämtliche Bundesländer weisen über die vergangenen zwei Wochen einen steigenden Trend bei den Infektionszahlen auf, womit sie sich weiter von der orangen Zone des immerhin auch hohen Risikos entfernen.

Dass die Situation in den Spitälern langsam dramatisch wird, war bei der Sitzung das Hauptthema. Vertreter des Gesundheitsministeriums schlossen nicht aus, dass die Politik bald Maßnahmen daraus ableiten könnte.