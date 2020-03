Ludwig unterstützt nun doch Rendi-Wagner

Noch in der Vorwoche hatte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig offengelassen, ob er SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner im Rahmen der Mitgliederbefragung das Vertrauen aussprechen werde. Nun dürfte er doch eine Entscheidung getroffen haben. Bei der gestrigen Klausur der Wiener SP antwortete er auf eine entsprechende Journalistenfrage mit "Ja". Und auch aus Kärnten erhielt Rendi-Wagner Rückendeckung. Er werde sich an der Mitgliederbefragung beteiligen und die Vorsitzende unterstützen, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser.

Bisher hatten sich die SP-Spitzen in den Ländern sehr zurückgehalten und Rendi-Wagner die kalte Schulter gezeigt. Prominente Unterstützung erhielt sie vom roten Gewerkschaftsboss Rainer Wimmer, von Tirols Georg Dornauer und von Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek.

Dass sich nun Granden wie Ludwig und Kaiser zögerlich positiv zu Wort gemeldet haben, könnte auch ein Verdienst der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures sein. Sie soll im Hintergrund als eine der letzten verbliebenen Vertrauten die Fäden ziehen. Nach dem Abgang von Christian Kern hatte sich Bures geweigert, die Partei zu übernehmen. Sollte Rendi-Wagner bei der Mitgliederbefragung ein schwaches Ergebnis erzielen, könnte der Druck auf Bures wieder steigen. Einen logischen Nachfolger für Rendi-Wagner gibt es nicht.

Knapp 50 Prozent für Ja

Über die bisherige Beteiligung an der SP-Mitgliederbefragung, die in der Vorwoche angelaufen ist, gibt es keine Zahlen. Laut Umfrage einer Gratiszeitung gaben 49 Prozent der SP-Wähler an, für Rendi-Wagner zu votieren, 31 Prozent äußerten sich negativ.

Die SP-Chefin zeigt sich dennoch kämpferisch. Vorige Woche traf sie in Oberösterreich SP-Mitglieder in Engerwitzdorf und in St. Gotthard im Mühlkreis im Restaurant "Gerüchteküche", um um Unterstützung zu werben.

Gestern hielt sie vor den Wiener Genossen eine 15-minütige Rede, in der sie zu mehr Solidarität aufrief. Der permanente Daueraufstand schwäche die SPÖ, mahnte sie.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at