Ludwig pocht auf österreichweite 2G-Regel in Gastro

Schon ab Freitag nächster Woche sollen nur noch Geimpfte und Genesene in die Gastronomie und zu körpernahen Dienstleistern dürfen, außerdem soll die 2G-Regel für Zusammenkünfte von mehr als 25 Personen – und wohl auch in Fitnessstudios, Kinos und Hotels gelten. Ludwig will beim Gipfel der Landeshauptleute mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Kanzler Alexander Schallenberg (VP) heute Abend alle Landeschefs überzeugen, mitzuziehen – was nicht einfach sein dürfte.

Gelingt ein bundesweites Vorgehen nicht, kommt eine landesgesetzliche Regelung.

Vorpreschen wird Wien auch bei der Impfung für Kinder: Diese soll für die Altersgruppe von fünf bis zwölf Jahren ermöglicht werden, einerseits im niedergelassenen Bereich, andererseits in einer Impfstraße, wo Kinderärzte beraten. Die Zulassung der US-Behörde FDA für diese Altersstufe sei verlässlich genug, so Ludwig (mehr zur Kinderimpfung auf Seite 27). Die 2G-Regel soll dann auch ab 12 gelten.

Automatisches Nachziehen?

Ludwigs Drängen auf Verschärfungen könnte freilich von der negativen Entwicklung der Corona-Zahlen eingeholt werden und ein automatisches Nachziehen erfordern: Sind österreichweit mehr als 500 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, tritt Stufe 4 des von Mückstein kürzlich präsentierten Stufenplans in Kraft, diese sieht eben die 2G-Regel für Gastro, Hotels und körpernahe Dienstleistungen vor. Laut Covid-Prognosekonsortium könnte die 500er-Schwelle am 17. November überschritten sein: Die Prognose rechnet dann mit einer Intensivauslastung zwischen 432 und 622 Betten.