Ludwig als einsamer Favorit nach dem Corona-Wahlkampf

Das Ende war symptomatisch für einen Wahlkampf, der ganz im Zeichen der Corona-Krise gestanden ist. Vizebürgermeisterin Birgit Hebein sagte Freitagfrüh die ohnehin in kleinem Rahmen angesetzte Schlussveranstaltung der Grünen in einem Hotel kurzfristig ab, weil ein Mitarbeiter positiv getestet worden war. Sie selbst sei nicht betroffen, reichte Hebein eilig nach, wohl auch mit Blick auf die ORF-Elefantenrunde, an der sie am Vorabend teilgenommen hatte.

In der Endphase vor der Gemeinderatswahl am Sonntag stand die Konfrontation zwischen der rot-grünen Stadtregierung von Bürgermeister Michael Ludwig (SP) mit der türkis-grünen Koalition im Bund im Zentrum. Mit dem Höhepunkt, dass Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) Wiens Rückzug aus dem Krisenstab des Innenministeriums verkündete – und nach wenigen Stunden widerrief. Hinter den gegenseitigen Schuldzuweisungen stehen die seit Wochen hohen Corona-Infektionszahlen in der Bundeshauptstadt.

Trotz des beispiellosen Wahlkampfes im Jahr der Seuche, in dem selbst das sonst omnipräsente Thema Ausländer in den Hintergrund getreten ist, sehen die Meinungsforscher eine klare Stimmungslage. In den Umfragen liegt Ludwigs SPÖ stabil bei 42 Prozent in einem einsamen Rennen um Platz eins. Das wären um rund drei Prozentpunkte mehr als 2015. Im Mittelfeld werden die ÖVP um Finanzminister Gernot Blümel (bei 20 Prozent) und Hebeins Grüne (13 bis 17 Prozent) gemessen. Die beiden wären damit auch prädestiniert als Ludwigs Juniorpartner.

Irrelevant als Machtfaktor, aber die spannendste Frage ist, ob der Comebackversuch von Heinz-Christian Strache nach dem Ibiza-Desaster gelingt oder nicht. Für Straches Liste geht es um die Fünf-Prozent-Hürde, seine alte FPÖ kämpft mit Dominik Nepp um die Zweistelligkeit. In den Umfragen zwischen Blau und Blau liegen die Neos. Einen Rekord in Wien gab es mit 382.000 ausgegebenen Wahlkarten – und damit die Gewissheit, dass ein präzises Ergebnis erst mit deren Auszählung bis Dienstag vorliegen wird. (luc)

