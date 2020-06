"Luder"-Sager: Entschuldigung für Bogner-Strauß "mehr als notwendig"

Sexismus und frauenfeindliche Aussagen seien nicht zu akzeptieren und hätten in Österreich keinen Platz, teilte sie der APA mit. Rücktrittsforderungen kamen aber auch von ihr nicht.

"Insbesondere als politischer Verantwortungsträger sollte man(n) eine Vorbildrolle einnehmen", hieß es von Bogner-Strauß am Montag in einer kurzen Stellungnahme. "Wir brauchen aber in allen Bereichen der Gesellschaft ein höheres Maß an Sensibilität für dieses Thema und eine Kultur des Respekts", forderte die Bundesleiterin der ÖVP-Frauen.