Lopatka soll für die Volkspartei die Kastanien aus dem Feuer holen

Lopatka (l.) war am Montag in Brüssel. Einer der ersten Gratulanten war der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas (VP).

Am Dienstagvormittag wird sich der VP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl in Wien den Medien präsentieren. Am Montag tagte der Bundesparteivorstand und kürte den früheren VP-Klubobmann Reinhold Lopatka einstimmig zum Listenersten. Der 63-Jährige nahm zu diesem Zeitpunkt am Treffen der Europaausschussvorsitzenden aus 27 nationalen Parlamenten in Brüssel teil. Kurz nach seiner Nominierung postete Lopatka ein Foto mit Othmar Karas: Der langjährige VP-EU-Parlamentarier, der nach internen Querelen nicht mehr antreten wird, gratulierte per Handschlag dem neuen Spitzenkandidaten.

Lopatka war nicht die logische Nummer eins für die EU-Wahl am 9. Juni. Mehrere Regierungsmitglieder hatten abgewunken, ORF-Promis wurden letztlich als zu unerfahren angesehen. Er habe die Rolle nicht aktiv angestrebt, aber wenn ihm die Partei eine Aufgabe überantworten wolle, dann nehme er diese wahr, ließ der Steirer wissen. Nun soll er für die ÖVP, der bei der EU-Wahl herbe Verluste drohen, die Kastanien aus dem Feuer holen. SPÖ, FPÖ und ÖVP liegen in Umfragen knapp beieinander.

Fachlich bringt er die nötige Expertise mit: Lopatka hat in den vergangenen Jahren jede Chance ergriffen, sich international zu positionieren. Er ist außenpolitischer Sprecher der ÖVP im Nationalrat, er ist Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats sowie der OSZE.

In der Volkspartei war es in den vergangenen Jahren um den einst aufstrebenden Politiker still geworden. Bereits mit 23 Jahren begann Lopatka in der steirischen Volkspartei mitzuarbeiten, zuvor hatte er Jus und Theologie studiert und kurze Zeit mit dem Gedanken gespielt, Priester zu werden. Doch mit 22 lernte er seine Frau kennen, gemeinsam haben sie drei Söhne.

"Wer, wenn nicht er"

In der Steiermark managte er den Wahlkampf mit solchem Erfolg, dass der damalige VP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel auf ihn aufmerksam wurde. Lopatka kreierte den Wahlslogan "Wer, wenn nicht er". Die ÖVP erzielte bei der Nationalratswahl 2002 ein Rekordergebnis. Als Lohn wurde Lopatka VP-Generalsekretär und später Staatssekretär – zuerst für Sport, dann für Finanzen. Zu dieser Zeit war übrigens auch sein jetziger Widersacher bei der EU-Wahl, SP-Spitzenkandidat Andreas Schieder, Staatssekretär.

Wenige Jahre später sollten Schieder und Lopatka wieder aufeinandertreffen: Beide waren Klubobmänner ihrer Fraktion. Trotz der rot-schwarzen Koalition war die Zusammenarbeit aber keineswegs friktionsfrei.

Lopatka streckte zunehmend die Fühler Richtung FPÖ aus und sammelte abtrünnige Abgeordnete des Teams Stronach, die er im VP-Klub aufnahm. Der damalige VP-Obmann Reinhold Mitterlehner hatte gegen Lopatka, der sich zunehmend verselbstständigte, keine Handhabe. Rasch war von Lopatkas Giftküche die Rede. Er wurde zum Steigbügelhalter von Sebastian Kurz, sein Engagement wurde aber nicht belohnt, er wurde einfacher Abgeordneter.

In der Not griff die ÖVP nun wieder auf den Polit-Profi zurück. Lopatka hob gestern die wirtschafts- und sicherheitspolitischen Vorteile der EU hervor und kritisierte deren Defizite wie illegale Migration, mangelnde Bürgernähe, Überregulierung.

Die weitere Liste der ÖVP für die EU-Wahl soll erst in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Die VP-Delegationsleiterin im EU-Parlament, die Oberösterreicherin Angelika Winzig, soll aller Voraussicht nach Platz zwei einnehmen.

Autorin Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik Annette Gantner

