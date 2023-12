Löger im Kurz-Prozess: "Ich habe bis heute ein Erinnerungsdilemma"

"Ich erinnere mich nicht." – "Ich kann das nicht aus meiner Erinnerung einordnen." – "Das würde ich in meiner Erinnerung so interpretieren." – "Ich habe bis heute ein Erinnerungsdilemma."

Löger war als Zeuge geladen, um im Prozess gegen den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und dessen Kabinettschef Bernhard Bonelli auszusagen. Die beiden müssen sich wegen Falschaussage im Untersuchungsausschuss vor Gericht verantworten. Es geht um die Frage, welchen Einfluss Kurz bei der Besetzung des Aufsichtsrats der ÖBAG hatte. Löger hätte dabei eigentlich einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung leisten können.

Gleich zu Beginn berichtete Löger, der heute Vorstandschef der Vienna International Group ist, dass er eigentlich Jetpilot werden wollte. Er landete in der Versicherungswirtschaft, wo er den damals noch jungen Sebastian Kurz kennenlernte. Als Kurz im Dezember 2017 nach mehreren Absagen einen Finanzminister suchte, fragte er bei Löger an. "Ich war der Kandidat der letzten Minute, der letzten Sekunde", sagte Löger.

Mehr zum Thema:

Dem Quereinsteiger wurde Thomas Schmid als Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium zur Seite gestellt. Die Beziehung zwischen ihnen sei letztlich "sehr angespannt" gewesen. Für Löger sei rasch klar gewesen, dass Schmid in die Staatsholding ÖBAG wechseln wolle. Er könne sich nicht erinnern, dass Schmid ihm mitgeteilt habe, dass er Kurz’ Unterstützung habe. Er habe aber gewusst, dass es durchaus eine Nähe von Schmid zu Kurz gegeben habe.

Bei der Bestellung des Aufsichtsrats habe es eine Flut an Vorschlägen gegeben. Kurz habe den Industriellen Siegfried Wolf präferiert und sich immer wieder interessiert gezeigt. "Ich habe aber in meiner Wahrnehmung nicht den Druck verspürt, hier direkt Umsetzungen aus seinem Bereich tätigen zu müssen", sagte Löger. Der Vorschlag, Helmut Kern als ÖBAG-Aufsichtsratsvorsitzenden zu installieren, sei dann schließlich von Bonelli gekommen.

Grundsätzliches "Erinnerungsdilemma"

Kurz hatte stets erklärt, dass Löger als Finanzminister formal zuständig für die ÖBAG-Bestellung sei. Dass es hier bereits einen Sideletter über die Verteilung der Posten zwischen ÖVP und FPÖ gab, will Löger erst später erfahren haben. Zu diesem Thema habe er ein grundsätzliches "Erinnerungsdilemma". Schmid hatte in der Vorwoche ausgesagt, dass er Löger die Vereinbarung gezeigt und sie in einem Tresor versperrt habe.

Die Oberstaatsanwälte hakten mehrfach nach. Sie befragten Löger zu dessen Mitgliedschaft im VP-Wirtschaftsbund, Löger bezeichnete sich als außerordentliches Mitglied. Die Ankläger kamen auch auf den Sideletter zu sprechen: Bei der Bestellung des Aufsichtsrats habe Löger sich mit FP-Chef Heinz- Christian Strache abgestimmt. Wer sei denn bei der ÖVP sein Ansprechpartner gewesen? Auch hier wich Löger aus. Kurz und Bonelli saßen übrigens auch am Montag getrennt, nachdem sie in der Vorwoche wegen zu lauter Gespräche auseinandergesetzt worden waren.

Wie geht es weiter?

Zum Abschluss gab das Gericht mehreren WKStA-Anträgen auf Zeugenladung statt: Die ÖBAG-Aufsichtsräte Günther Helm und Helmut Kern sollen ebenso aussagen wie der frühere Kabinettschef von Kurz, Bernd Brünner. Nicht stattgegeben wurde dem Wunsch der WKStA, Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache und den Unternehmer Siegfried Wolf zu laden. Weiter geht es mit dem Prozess am 10. Jänner, danach sind drei weitere Termine angesetzt. Am 25. Jänner sagt Ex-Minister Gernot Blümel aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik Annette Gantner

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Gernot Blümel

Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.