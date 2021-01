Lockerung mit Risiko: Bund und Länder reden heute über Öffnungsschritte

Kontrolliertes Risiko – unter diesem Arbeitstitel dürften heute die Beratungen zwischen Bund, Landeshauptleuten, Opposition und Experten über die Perspektiven ab 8. Februar stehen. "Die Mutationen bremsen eine vollkommene Lockerung", ließ Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) unter Hinweis auf wachsende Verbreitung von B.1.1.7 und anderer Virusvarianten vorab anklingen, dass ein Großteil der Lockdown-Einschränkungen aufrecht bleiben dürften.

Stellungnahmen der Länderchefs von Wiens Michael Ludwig (SP) bis zu Thomas Stelzer (VP) in Oberösterreich wiesen aber doch auf bevorstehende Lockerungen hin. Gerade in den Schulen brauche man "Schritte der Öffnung, sonst steuern wir auf einen bundesweiten Lagerkoller hin", sagte Stelzer.

Schichtbetrieb in Klassen

Ludwig regte am Sonntag eine schichtweise Staffelung der Klassen an, um "zumindest den ganz Kleinen" die Rückkehr in die Schule zu ermöglichen. Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) bestätigte, dass die FFP2-Maskenpflicht an Schulen diskutiert werde. Generell blieb Faßmann, der in der Vergangenheit in seinem Drang, die Schulen rasch wieder zu öffnen, oft vom Kanzler gebremst wurde, diesmal vorsichtig: "Wir schauen, wenn es geht", aber "die Pandemie ist nicht vorbei, ganz im Gegenteil".

Video: In der ORF-"Pressestunde" hat sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) für ein vorsichtiges Öffnen von Schulen und Teilen des Handels ab 8. Februar ausgesprochen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Auch im Handel und bei Friseuren könnten ab 8. Februar die Rollläden unter strengen Auflagen wieder hochgehen. Verbunden mit der Pflicht, in Geschäften FFP2-Masken zu tragen, den Zwei-Meter-Mindestabstand einzuhalten und pro Person 16 Quadratmeter Platz vorzusehen.

Norbert Hofer sind derartige Öffnungsschritte viel zu wenig. In der Ankündigung des Kanzlers, Corona-Intensivpatienten aus Portugal, das derzeit schwer unter der Ausbreitung der Virusvarianten leidet, zu übernehmen, sieht Hofer ein Signal, dass die Lage in den heimischen Spitälern unter Kontrolle ist. Damit wäre der Lockdown zu beenden.

Brutales Risiko

Gerade weil die Variante B.1.1.7 in Portugal und Spanien gerade ein exponentielles Wachstum bei den Infektionen bewirkt, argumentierte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner ganz anders.

Jetzt zu lockern, würde bedeuten, die Bevölkerung einem "brutal realen Risiko" auszusetzen, das "in Zahlen der Infizierten, Erkrankten, Toten" messbar wäre. Die SP-Chefin verwies auf das Regierungsziel von rund 700 Neuinfizierten, von dem man weit entfernt sei. Dennoch ist Rendi-Wagner wie Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger für Schulöffnungen.

Um die Verbreitung der hochansteckenden Virusmutationen wenigstens zu verlangsamen, sollen Kurz und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) auch Verschärfungen diskutieren. Es geht um strengere Einreiseregeln und mehr Grenzkontrollen, um das Einschleppen aus dem Ausland zu hemmen.

Trotz des leichten Abwärtstrends bei den Neuinfektionen steigt die Verbreitung der Virusvarianten. In Ostösterreich geht man davon aus, dass der Anteil von B.1.1.7 im zweistelligen Prozentbereich liegt. (luc)

Inzidenz sinkt leicht

Für Österreich errechnete die AGES gestern eine Sieben-Tage-Inzidenz von 105,4 Infektionen pro 100.000 Einwohner, in Oberösterreich sank sie auf 89,2 – der zweitniedrigste Wert aller Bundesländer hinter Burgenland (79,8). 124 Neuinfektionen wurden in Oberösterreich in 24 Stunden gezählt. In Linz berichtete Bürgermeister Klaus Luger (SP) vom ersten Mutationsfall in der Landeshauptstadt.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen