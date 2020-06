Lockerung der Corona-Maßnahmen: Werden Schulen zur Gefahrenquelle?

Die Lockerungsmaßnahmen der Regierung im Schulbereich zeigen Wirkung. Mit Stand Freitag wurden 21 Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Laut Bildungsministerium 14 in Wien, drei in Vorarlberg, zwei im Burgenland und je ein Schüler in Oberösterreich und in Niederösterreich. Doch die Zahlen sind längst überholt. In Oberösterreich waren es am Wochenende bereits vier Fälle.

In Israel wurden nach einem Anstieg an Covid-Fällen zahlreiche Schulen geschlossen. Allein in einem Gymnasium hatte sich ein Lehrer als "Superspreader" entpuppt und 130 Kinder angesteckt.

Beginnend mit 18. Mai sind in Österreich die Pflichtschüler im Schichtbetrieb in die Klassen zurückgekehrt. Maturanten wurden zwei Wochen zuvor zurückgeholt, Oberstufenschüler zwei Wochen später. Seit Pfingsten ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in den Pausen nicht mehr nötig. Doch dies hat nun offenbar einen psychologischen Effekt: Die Schüler sind weniger vorsichtig. "Die Lockerungen machen sich auch an den Schulen bemerkbar. Sicherheits- und Hygienemaßnahmen werden nicht mehr so ernst genommen", sagt der Chef der Pflichtschullehrergewerkschafter Paul Kimberger. Auch sein Kollege von der AHS-Lehrergewerkschaft Herbert Weiß berichtet Ähnliches: Der Seifenverbrauch an den Schulen gehe zurück, die Lehrer müssten zunehmend die Mindestabstände einmahnen.

Die Schulen haben eine Schlüsselrolle bei der Corona-Bekämpfung. Der deutsche Virologe Christian Drosten verwies kürzlich auf eine Studie, wonach in 41 Ländern die Schulschließungen 50 Prozent zur Reduktion der Corona-Infektionen beigetragen haben.

Video: "Rat auf Draht"-Psychologin Marlena Koppendorfer spricht über die Probleme der Schülerinnen und Schüler mit der neuen Situation in den Schulen und von welchen Ängsten die Jugendlichen betroffen sind.

Routine wie bei Läusebefall

Doch soll man die Schulen nochmals schließen? "Es ist eine Gratwanderung. Die Schule ist aus verschiedenen Gründen für Kinder enorm wichtig: Es geht ums Lernen, um soziale Kontakte, um Bewegung. All das trägt einen wesentlichen Teil zur Gesundheit von Kindern bei", sagt Hans Peter Hutter, Public-Health-Experte und Berater der Regierung. Er will nicht ausschließen, dass im Herbst die Maskenpflicht an den Schulen wieder eingeführt wird, wichtig sei auch das regelmäßige Lüften in der Klasse. Der Unterschied zum März sei, dass man mittlerweile viel gelernt habe. Die Schulen würden eine ähnliche Routine im Umgang mit Corona entwickeln, wie es sie jetzt bei Läusebefall gebe.

Auch Kimberger hofft auf einen Vollbetrieb im Herbst. "Das wird eine Herausforderung: Wir gehen davon aus, dass es neben Corona auch wieder eine Grippewelle geben wird." Entscheidend werde sein, wie man künftig mit Symptomen umgeht. Dass Eltern ihre Kinder krank in die Schule schicken, werde dann zum Problem.

Corona-Plan für weitere Demonstrationen

Was bringt es, das Einhalten von Corona-Maßnahmen in den Schulen einzumahnen, wenn Jugendliche wie vergangenen Freitag bei der Anti-Rassismus-Demo eng Seite an Seite stehen und – oftmals ohne Maske – laut Parolen schreien?

In Wien waren am Freitag 50.000 Menschen bei der Demo gezählt worden. Die Stadt nahm dies zum Anlass, gestern gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudi Anschober darüber zu beraten, wie solche Menschenansammlungen in Zukunft organisiert werden können.

Versammlungen bleiben weiter erlaubt. Anschober wird aber in der Lockerungsverordnung Präzisierungen vornehmen. Es soll zu stärkeren Entflechtungen kommen, gegebenenfalls sollen Alternativrouten für die Demonstrierenden erschlossen werden. Übersteigt die Zahl der Teilnehmer die Erwartungen der Organisatoren sollen Abschlusskundgebungen auf größere Orte umgelenkt werden (etwa vom Rathaus- zum Heldenplatz). Für den Fall, dass der Ein-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann, soll es eine Maskenpflicht auch im Freien geben.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at