Lockern oder verschärfen: Taskforce tagt heute

Von den ursprünglich für heute geplanten Lockerungen wird nur eine umgesetzt: Die Maskenpflicht gilt künftig im Handel nur noch für Einkäufe und Erledigungen des täglichen Bedarfs, also etwa in Supermärkten, Drogerien und Banken. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis bleibt sie ebenfalls, zudem etwa in Krankenhäusern und Pflegeheimen, die auch strengere Regeln erlassen können.

Die Bundeshauptstadt bleibt die Ausnahme: In Wien ist im gesamten Handel weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend. Auch bei Kulturveranstaltungen in Innenräumen und in Kinos herrscht in Wien wieder Maskenpflicht.

Nicht abgeschafft wird wegen der Delta-Variante die Registrierungspflicht in der Gastro, für die Nachtgastronomie treten zudem heute Verschärfungen in Kraft. Dass es in Clubs und Discos keine Kapazitätsbeschränkung mehr gibt, dürfte da ein schwacher Trost sein.

Reiserückkehrer im Visier

Die Corona-Taskforce der Regierung berät zudem heute über weitere Verschärfungen. Wie berichtet, drängt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) auf eine Ausweitung der Risikogebiete und will für Reiserückkehrer aus solchen auch eine PCR-Testpflicht einführen, Antigen-Tests sollen nicht mehr ausreichen. Laut Ages-Daten waren zuletzt ein Drittel der Neuinfektionen reiseassoziiert.

Es werde „bis zum Schluss verhandelt“, wollte man sich gestern in seinem Büro nicht auf eine Umsetzungschance festlegen.