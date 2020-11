Wie geht es an den Schulen weiter?

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

"Schulen und Kindergärten bleiben offen", dies sei der große Unterschied zum ersten Lockdown, sagte Bildungsminister Heinz Faßmann in detr Pressekonfernz am Montag. Notwendig seien jedoch erhöhte Schutzmaßnahmen in allen Bereichen. So dürften keine externen Personen am Unterricht mitwirken, auch Schulveranstaltungen seien zu streichen. Mehr Informationen folgen in Kürze.