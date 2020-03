Livestream: Klaudia Tanner zu aktuellen Maßnahmen im Milizbereich

Nach Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) meldet sich am Montag auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) in Anwesenheit von Generalstabschef General Robert Brieger und dem Milizbeauftragten Generalmajor Erwin Hameseder zu den aktuellen Maßnahmen in der Corona-Krise zu Wort.

Livestream mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zu aktuellen Maßnahmen im Milizbereich.

