Livestream: Minister informieren über die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt

Jeden Dienstag informiert Arbeitsminister Martin Kocher (VP) über die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt. In der Vorwoche waren 393.500 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet und 75.000 in Schulungen. Damit lag die Zahl der Arbeitslosen erstmals wieder unter 400.000. Wie sich die Situation im Laufe der Woche entwickelt hat, wird heute um 11 Uhr präsentiert.

"Aktuelles zu Standort und Beschäftigung" im Livestream:

