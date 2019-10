Livestream: Sondierungsgespräche ÖVP mit den Grünen

Am Donnerstag gab es bereits Sondierungsgespräche der ÖVP mit der SPÖ. Nach dem Gespräch sagte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, dass die SPÖ nun nurmehr für Koalitionsverhandlungen bereit stehe. Die ÖVP wird am Freitag erneut mit den Grünen und den Neos Sondierungsgespräche führen. Erst dann will die ÖVP entscheiden, mit welcher Partei sie über eine gemeinsame Regierung verhandelt.

Livestream: Seit 9:30 Uhr werden die Eingangsstatements vor dem Sondierungsgespräch der ÖVP mit den Grünen live aus Wien übertragen: