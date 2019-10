Livestream: Sondierungsgespräche mit Grünen und Neos

Am Freitag-Vormittag lud die ÖVP unter Parteichef Sebastian Kurz die Grünen erneut zu Sondierungsgesprächen im Winterpalais Prinz Eugen ein. Auch mit den Neos wird am Nachmittag erneut sondiert. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger hat am Mittwoch ihr Sondierungsteam für die Gespräche mit der ÖVP vorgestellt. Angesichts des vom Finanzministerium für 2020 erwarteten Budgetdefizits forderte sie vor Journalisten einen "Kassasturz". Beim "Sondierungsgespräch" mit der ÖVP am Freitag wird sie von ihren Stellvertretern in Partei und Klub, Sepp Schellhorn und Niki Scherak, begleitet, sowie von Generalsekretär Nick Donig und Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik. Außerdem ist die Salzburger Landesrätin Eva Klambauer dabei.

Livestream: Die Statements nach dem Sondierungsgespräch ÖVP und Grüne und vor den Gesprächen der ÖVP mit den Neos:





