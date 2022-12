Live: SPÖ gibt Ausblick auf die nächsten Nationalratssitzungen

Der Nationalrat startet am Dienstag sein Jahresfinale, ausnahmsweise mittags. Bis Donnerstag stehen unter anderem die Gewinnabschöpfung von Energieunternehmen, der Beamtengehaltsabschluss, die Reform des Maßnahmenvollzugs und Teile der Pflegereform zum Beschluss an. Welche Themen der SPÖ beim Kehraus besonders wichtig sind, darüber informiert der stellvertretende Klubvorsitzende Jörg Leichtfried am Montag ab 10:30 Uhr in einer Pressekonferenz. Wir übertragen via Livestream:

