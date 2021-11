Live: SPÖ-Chefin Rendi-Wagner zur Corona-Situation

Jeden Tag ein neuer trauriger Rekord: Am Donnerstag ist mit mehr als 15.000 Neuinfektionen abermals ein Höchststand verzeichnet worden. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wird um 11 Uhr im Pavillon Ring am Heldenplatz zu den aktuellen Entwicklungen Stellung nehmen. Wir berichten per Livestream:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen