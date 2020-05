Live: Regierung stellt Investitionspaket für öffentlichen Verkehr vor

Bei der Pressekonferenz sprechen die Regierungsmitglieder über Förderungen des öffentlichen Verkehrs.

Das 1-2-3-Ticket, das das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln um einen Euro pro Tag in einem Bundesland, um zwei Euro in zwei und um drei Euro täglich durch ganz Österreich, vorsieht, sei bereits weit fortgeschritten, hatte Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) zuvor in einem Interview gesagt. Das Projekt soll noch 2021 eingeführt werden. >> Mehr dazu

Der Livestream startet um 10 Uhr:

