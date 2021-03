Live: Kurz informiert über EU-Impfstofflieferungen

Im Kampf gegen den Impfstoffmangel bahnt sich ein weiterer Rückschlag für Europa an. Die EU kann in nächster Zeit nicht mit Lieferungen des AstraZeneca-Impfstoffs aus den USA rechnen. "Die USA haben uns mitgeteilt, dass sie auf keinen Fall AstraZeneca-Impfungen an die EU ausliefern werden", zitierte die Nachrichtenagentur Reuters einen in die Verhandlungen involvierten Beamten.

Gestern wurde der Impfstoff von Johnson & Johnson in der EU zugelassen. Das Vakzin wird aber vorerst nicht in rauen Mengen zur Verfügung stehen. Österreich hat von der Bestellung insgesamt 2,5 Millionen Dosen angefordert. Damit schöpft Österreich sein Kontingent nicht aus. Es beträgt vier Millionen Dosen.

Livestream: Um 11.30 Uhr informiert Kurz über EU-Impfstofflieferungen

