Live: Hofer gibt Debüt als Hauptredner in der Rieder Jahnturnhalle

Heringsschmaus, Bier und Blasmusik: Der Politische Aschermittwoch in der Rieder Jahnturnhalle ist seit 1992 ein Hochamt der FPÖ.

Am Mittwochabend wird Bundesparteichef Norbert Hofer sein Debüt geben, während sein Vorgänger Heinz-Christian Strache sein Comeback in der Wiener Prater Alm verkünden dürfte. >> Hier geht's zum Stream

Für die FPÖ ist Straches Auftritt in dessen "Parallelwelt", wie geätzt wird, alles andere als hilfreich. Zu viel Aufmerksamkeit will man ihm aber nicht schenken. Hofer: "Ich freue mich auf den Aschermittwoch in Ried. Wir verschwenden keinen Gedanken daran, wer in Rest-Österreich irgendwelche Reden hält."

Der Livestream vom "Politischen Aschermittwoch" in Ried startet um 18.55 Uhr:

In Ried füllte sich die rund 2.000 Besucher fassende Halle ab 17.30 Uhr, laut Veranstalter ist man ausverkauft. Als Stimmungsmacher fungierte der Musikverein Pattingham. Ab 19 Uhr soll zunächst der oberösterreichische Landesparteichef LHStv. Manfred Haimbuchner sprechen, anschließend ist die Rede Hofers geplant. Er hat seine Ansprache übrigens selbst verfasst, während Straches Aschermittwoch-Reden der vergangenen 14 Jahre aus der Feder von Klubobmann Herbert Kickl stammten.

Nach mehreren Jahren ohne "Gegenveranstaltung" rief heuer die "Initiative Innviertel - Plattform für eine offene & tolerante Gesellschaft" unter dem Motto "Rockin for Human Rights" zu einer Kundgebung auf. Mit dabei waren neben einer mittleren zweistelligen Zahl an Demonstranten u.a. die "Omas gegen rechts" sowie der ehemalige Grün-Abgeordnete und Betreiber der Plattform "Stoppt die Rechten", Karl Öllinger, der vor der Jahn-Turnhalle eine Ansprache hielt. Der Zug begann am späten Nachmittag am Bahnhof und führte dann durch die Stadt und endet mit einem Konzert in einem Lokal im Zentrum.

