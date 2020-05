Live: Pressekonferenz der Landesgesundheitsreferenten

Den turnusmäßigen Vorsitz hat die oberösterreichische LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) inne. Sie will u.a. über die Grippeimpfung reden.

Eine höhere Influenza-Durchimpfungsrate könnte das Gesundheitssystem entlasten, sollte es zu einer zweiten Corona-Phase parallel zur jährlichen Grippewelle kommen. Daher werden die Gesundheitsreferenten wohl beratschlagen, wie man diese Quote heben könnte. Ein weiteres Thema wird sein, welche Voraussetzungen die Krankenhausstruktur in den einzelnen Bundesländern idealerweise aufweisen muss, um ein kurzfristiges Hochfahren einer Pandemie-Versorgung zu gewährleisten. Haberlander will zudem die Digitalisierung im Gesundheitswesen sowie Gesundheitsförderung und Prävention auf die Agenda setzen.