"Mehr Risikobewusstsein": Anschober appelliert an die junge Generation

Gleich zu Beginn der Pressekonferenz feierte der bereits totgeglaubte Babyelefant ein Comeback. Gesundheitsminister Rudolf Anschober stellte einen Papp-Elefanten vor sein Rednerpult und betonte im Anschluss, dass man ihn sehr wohl noch brauche, obwohl eine Verletzung dieses Abstands österreichweit nicht mehr gestraft wird. Wir haben berichtet.

Bei der Präsentation der aktuellen Zahlen erwähnte Anschober das Phänomen, dass sich seit Woche 25 die virologische Grundbasis wieder erhöht, auch erkältungserregende Rhinoviren sind wieder deutlich häufiger vorhanden. Der Reproduktionsfaktor liegt aktuell bei 1,07. Bei den Tests werde man laut Anschober die 900.000-Test-Marke bald überspringen. Aktuell werde mit den klassischen Tourismustests sowie mit großen Screenings gearbeitet.

Ein Phänomen in der aktuellen Entwicklung ist die Altersentwicklung: In der Startphase der Pandemie gab es viele junge Corona-Infizierte, Anschober begründete dies damit, dass ältere Leute in dieser Zeit weniger Wintersport betrieben haben oder generell gereist sind. Danach hat sich die Alterspyramide verschoben, ab der schrittweisen Öffnung am 12. April waren die meisten Infizierten ältere Menschen. In der letzten Woche gab es kaum mehr Neuinfektionen in der älteren Generation, sehr viel hingegen bei den Jungen. Als Beispiel nannte Anschober den Sonderfall St. Wolfgang, wo das Cluster durch infizierte Praktikanten seinen Ausgang nahm. Es sei aber ein Grundtrend feststellbar: "Diese Entwicklung sollte gerade auch jungen Leuten zu denken geben", appellierte Anschober.

Mit Händewaschen Infektionen vermeiden

Hygienikerin Miranda Suchomel von der Universität Wien (Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie) betonte die Wichtigkeit des Händewaschens. Hände seien "Transportweg Nummer 1" für Mikroorganismen, mit einer entsprechenden Basishygiene könne man viele Infektionen vermeiden. Suchomel kritisierte außerdem das fehlende Hygienebewusstsein in der Bevölkerung: "Es ist peinlich, dass es dafür eine Pandemie braucht."

Die Pressekonferenz im Livestream:

