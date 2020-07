Live ab 9.55 Uhr: Nehammer und Raab zu den Ausschreitungen in Wien-Favoriten

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Nach den Angriffen der rechtsextremen türkischen "Grauen Wölfe" auf eine Demonstration Linker und Kurden in Wien-Favoriten und den darauffolgenden, tagelangen Randalen, war die Aufregung groß und die politischen Reaktionen unterschiedlich. Während Grüne und SPÖ-Vertreter vor allem die rechtsradikalen "Grauen Wölfe" verurteilten und von einem Angriff auf eine friedliche Demonstration sprachen, sahen Vertreter von ÖVP und FPÖ die Ursache in Versäumnissen in der Integrationspolitik des rot-grünen Wien.